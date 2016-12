POL-OE: Einbruch in Firmengebäude

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Montagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in die Produktionshalle einer Firma in der Siemensstraße in Ennest eingebrochen waren. Die Täter hebelten mit einigem Aufwand eine Außentür auf. Nach ersten Feststellungen fanden die Täter wohl keine für sie brauchbare Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf 600 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell