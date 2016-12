POL-OE: Bei Sturz mit dem Fahrrad leicht verletzt

Lennestadt (ots) - Lennestadt - Am Dienstag befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Fahrrad den Johannes-Becker-Weg in Elspe in Richtung Bielefelder Straße. An der Einmündung zur bevorrechtigten Bielefelder Straße kreuzte ein Linienbus, wodurch die Radfahrerin sich derart erschreckte, dass sie stark abbremste und zu Fall kam. Sie konnte nach ambulanter Behandlung im St.-Josefs-Hospital wieder entlassen werden. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

