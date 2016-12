POL-OE: Firmeneinbruch

Lennestadt (ots) - Lennestadt - In dem Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend hebelten unbekannte Täter an einem Firmengebäude im Wiesengrund in Kirchveischede eine Nebentür auf und gelangten so in das Objekt. In einem Büroraum zogen sie einen Standtresor von der Wand und flexten die Rückseite auf. Weiterhin wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der Beuteschaden noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt 4.000 EUR.

