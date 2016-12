POL-OE: Einbruch in Kindergarten misslang

Lennestadt (ots) - Lennestadt - Am Dienstagvormittag wurde festgestellt, dass am vergangenen Wochenende unbekannte Täter versuchten, in den Kindergarten in der Straße An der Schmiede in Altenhundem einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos mit einem Schraubendreher an insgesamt 10 Fenstern und Türen rund um das Gebäude, es gelang ihnen jedoch nicht, in den Kindergarten einzudringen. Der Sachschaden beträgt allerdings mehrere tausend Euro.

