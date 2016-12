POL-OE: Radfahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Montagabend war ein 23-Jähriger in Attendorn um 22:41 Uhr mit seinem Fahrrad ohne Licht unterwegs. Er fiel Anwohnern durch seine unsichere Fahrweise auf. Außerdem brüllte er lauthals und kollidierte beinahe mit einem entgegenkommenden PKW. Die Streife konnte ihn schließlich in der Straße Am Riedesel anhalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der Radfahrer stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest ergab über 1,6 o/oo Blutalkohol. Außerdem verlief ein Drogenvortest positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell