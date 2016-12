POL-OE: Unfallverursacher landet im Graben und flüchtet

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Montagmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei gegen 08:12 Uhr einen verunfallten, unbesetzten PKW auf der Märkischen Straße im dortigen Straßengraben. Durch eine Streife wurde festgestellt, dass ein Fahrzeugführer offensichtlich im Kreisverkehr die Gewalt über seinen VW verloren hatte. Der PKW hatte die Beschilderung auf dem Kreisel "abgeräumt" und war dann im Graben gelandet. Hierbei wurden Fahrzeugfront, Unterboden, sowie Achsen und Räder erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An der Halteranschrift wurde niemand angetroffen. Der PKW und die vor Ort verteilten Fahrzeugteile wurden sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 EUR.

