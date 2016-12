POL-OE: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Kirchhundem (ots) - Kirchhundem - Am Samstagabend wurde um 23:40 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer ein Brand gemeldet. Offenbar hatten unbekannte Täter über die Verteilerkästen an der stationären "Blitzsäule" im Bereich Eichacker in Hofolpe eine brennbare Flüssigkeit geschüttet und diese entzündet. Beim Eintreffen der angeforderten Feuerwehr waren die offenen Flammen bereits weitestgehend erloschen. Die Verteilerkästen wurden zwar außen erheblich beschädigt, die Anlage selbst blieb jedoch funktionsfähig. Vor Ort wurden zerknülltes Zeitungspapier und ein Kraftstoffkanister als Spurenträger sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell