POL-OE: Alkoholisierter Fahrzeugführer verlangt nach der Polizei

Olpe (ots) - Olpe - Am Dienstagmorgen fuhr ein 46-Jähriger aus Siegen mit seinem PKW gegen 06:00 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle in der Bruchstraße in Olpe und bat die Angestellte darum, die Polizei zu verständigen, da er in einer Diskothek in Olpe von einem Unbekannten geschlagen worden sei. Die Streifenbesatzung stellte vor Ort fest, dass der im Gesicht verletzte Hilfesuchende stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,78 o/oo Blutalkohol. Weiterhin wurden an dem benutzen Peugeot leichte Beschädigungen im Frontbereich festgestellt, so dass mit dem PKW möglicherweise ein Unfall verursacht wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Zur Behandlung der Verletzungen im Gesicht wurde er im Rahmen der Blutentnahme ins Krankenhaus nach Olpe gebracht. Wegen der Körperverletzung wurde eine gesonderte Strafanzeige gegen Unbekannt aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell