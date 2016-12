POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Attendorn (ots) - Ein 21-jähriger befuhr am Freitag gegen 15:20 Uhr mit seinem BMW die L 539 aus Rtg. Attendorn in Rtg. Olpe. Zwischen dem Abzweig zur JVA und der Ihnetalbrücke geriet er infolge eines waghalsigen Überholmanövers mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab in den Straßengraben, durchfuhr diesen über 175 Meter, um anschließend mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Golf-Fahrer zu kollidieren. Der Golf-Fahrer und ein Mitfahrer des Verursachers verletzten sich bei dem Unfall zum Glück nur leicht und wurden zur Behandlung dem Attendorner Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.500 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Verursachers sichergestellt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, weitere Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell