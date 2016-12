POL-OE: Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Lennestadt (ots) - Lennestadt - Am Freitagmorgen musste eine Streife um 00:32 Uhr zum Busbahnhof nach Altenhundem ausrücken. Dort hatte ein 20-Jähriger eine Gruppe junger Männer angepöbelt und hierbei einen 25-Jährigen geschubst und angespuckt. Nachdem sich die Gruppe nicht hatte provozieren lassen, weiterging und die Polizei informierte, wurde der Aggressor von der Streife hinter dem Bahnhofsgebäude angetroffen. Im Rahmen des Einsatzes beleidigte der aggressive und angetrunkene junge Mann auch die eingesetzten Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er zwecks Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht und es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Bei seiner Durchsuchung wurde zudem Marihuana aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, so dass er sich eine weitere Anzeige einhandelte.

