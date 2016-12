POL-OE: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Wenden (ots) - Wenden - Am Donnerstag befuhr ein 24-Jähriger um 11:10 Uhr mit seinem Audi die Siegener Straße, aus Richtung Hünsborn kommend, in Richtung Löffelberg. Er wollte in Höhe der Rheinauer Straße nach links abbiegen und ordnete sich entsprechend auf der dortigen Linksabbiegerspur ein. Unmittelbar vor dem Abbiegevorgang überlegte er sich anders. Er wollte nun nach rechts abbiegen und schwenkte wieder auf die Fahrspur für den Geradeausverkehr in Richtung Löffelberg zurück. Hierbei übersah er den von hinten herannahenden VW einer 38-Jährigen, die geradeaus in Richtung Löffelberg unterwegs war und sich bereits versetzt, seitlich neben dem Audi befand. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden PKW, wobei diese erheblich beschädigt wurden und später abgeschleppt werden mussten. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 30.000 EUR geschätzt.

