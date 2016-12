POL-OE: PKW-Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Finnentrop (ots) - Finnentrop - Am Mittwochnachmittag wurde um 15:31 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem VW auf der Hauptstraße in Heggen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell