POL-OE: Einbrecher erfolglos

Lennestadt (ots) - Lennestadt - In der Nacht zu Donnerstag öffneten unbekannte Täter zunächst die Tür zum Außenlager eines Landhandels in der Ladenstraße in Grevenbrück. Von hier gelangten die Täter nach Aufhebeln einer Zwischentür in das Treppenhaus und nach dem Aufhebeln einer weiteren Tür in den Verkaufsraum. Hierdurch wurde ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst und ein Anwohner informierte gegen 03:30 Uhr die Polizei. Bei Eintreffen der Streife hatten sich die Täter bereits entfernt. Die Täter hatten zwar trotz Alarmauslösung noch den Verkaufsraum betreten, jedoch nach erstem Anschein nichts gestohlen. Die Kasse wurde zwar geöffnet und die Schubladen herausgezogen, der Einsatz mit dem Bargeld befand sich jedoch nicht in der Kasse, woraufhin die Täter flüchteten. Sie hinterließen 1.000 EUR Sachschaden.

