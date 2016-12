POL-OE: Einbrecher stehlen Bargeld

Lennestadt (ots) - Lennestadt - Am Mittwochnachmittag entdeckte ein Nachbar, der sich während der Abwesenheit der Hausbewohnerin um ein Einfamilienhaus in der Hohe-Bracht-Straße in Bilstein kümmert, dass die Kellertür offenstand und informierte die Polizei. Vor Ort wurde festgestellt, dass unbekannte Täter, vermutlich in der Nacht zuvor, die Kellertür aufgehebelt hatten und so in das Haus eingedrungen waren. Im Haus wurde eine weitere Zwischentür aufgebrochen und die Täter durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit 150 EUR Bargeld gestohlen. Der Sachschaden beträgt 200 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell