POL-OE: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Olpe (ots) - Olpe - Am Mittwoch drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17:30 und 19:00 Uhr in ein Wohnhaus mit mehreren Wohnetagen in der Kleusheimer Steinmicke in Neuenkleusheim ein, nachdem sie die Haustür zur ersten Etage aufhebelten. Die Täter durchsuchten diverse Räume und Behältnisse in allen Etagen und stahlen Bargeld und Schmuck. Der Beutewert liegt bei mehreren tausend Euro. Dazu entstand 500 EUR Sachschaden an der Tür.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell