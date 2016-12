POL-OE: Nach Unfall geflüchtet

Wenden (ots) - Wenden - Am Mittwochmorgen stellte ein 37-Jähriger seinen weißen Renault Kastenwagen, beklebt mit der Werbung eines Malerbetriebes, um 07:15 Uhr in der Koblenzer Straße in Gerlingen auf der Parkfläche vor einem Geschäftsgebäude ab. Gegen 15:30 Uhr stellte er einen Schaden auf der rechten Seite des Fahrzeugs fest, eine Zeugin erklärte allerdings, ihr sei der Schaden schon am Vormittag gegen 10:00 Uhr aufgefallen. Beschädigt wurde die rechte Seite des Transporters, vornehmlich im Bereich des hinteren Kotflügels und der Schiebetür. Aufgrund der Anstoßhöhe ist naheliegend, dass der Unfallverursacher selbst mit einem Kleintransporter oder LKW unterwegs war und dessen Fahrzeug wiederum Schäden an der linken Fahrzeugseite aufweist. Die Schadenshöhe bei dem Renault liegt bei 5.000 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell