POL-OE: Einbrecher in Bäckereifiliale

Attendorn (ots) - Attendorn - In der Nacht zu Mittwoch drangen unbekannte Täter in eine in einen Supermarkt integrierte Bäckereifiliale in der Straße Bergkuhle in Ennest ein, nachdem sie die Eingangstür mit Werkzeug aufgehebelt hatten. In einem Abstellraum wurde der dort befindliche Tresor umgeworfen und es wurde versucht, diesen gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Die Täter verließen das Gebäude ohne Beute, hinterließen allerdings rund 5.000 EUR Sachschaden. Entdeckt wurde die Tat in der Nacht von einer Mitarbeiterin gegen 04:30 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell