POL-OE: Unter Betäubungsmitteleinfluss mit dem PKW unterwegs

Finnentrop (ots) - Finnentrop - In der Nacht zu Mittwoch fiel einer Streife um 00:15 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi auf, der mit hoher Geschwindigkeit die Attendorner Straße in Höhe des Lenneparks in Richtung Finnentrop befuhr. Der rasante Fahrer konnte letztlich auf der Alten Serkenroder Straße angehalten werden. Hier wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, worauf eine Blutprobe folgte. Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Beschuldigte ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, da ein aktuelles Fahrverbot bestand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell