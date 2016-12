POL-OE: Roller aus Keller gestohlen

Olpe (ots) - Olpe - Am Dienstagmittag stellte der Eigentümer eines momentan im Umbau befindlichen Wohnhauses in der Straße Am Biggeufer fest, dass unbekannte Täter einen Vespa-Roller aus dem Keller gestohlen hatten. Letztmalig gesehen wurde der Roller in dem Kellerraum vor 10 Tagen. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, konnte nicht einwandfrei geklärt werden. Möglicherweise wurde das Schloss der Eingangstür manipuliert. Im Keller wurden zwei Verbindungstüren aufgehebelt. Verlassen wurde das Gebäude durch eine Tür zur Gebäuderückseite in der der Schlüssel von innen steckte. Hier war auch eine dunkle Abriebspur auf der Zufahrt zu sehen. Offensichtlich wurde der verschlossene Roller über die Steine gezogen und die Reifen hinterließen Gummiabrieb. Naheliegend ist, dass der Roller von mehreren Personen aus dem Haus getragen/ gezogen und anschließend zum Abtransport in ein Fahrzeug oder auf einen Anhänger geladen wurde. Der weinrote Roller der Marke Piaggio (Vespa) hatte einen Zeitwert von rund 800 EUR. In dem auf einem schwarzen Heckträger montierten Topcase befand sich zudem ein Helm im Wert von 100 EUR. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell