POL-OE: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Drolshagen (ots) - Drolshagen - In der Nacht zu Dienstag wurde in der Heerstraße im Bereich Beul ein Zigarettenautomat aufgeflext und es wurden Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge gestohlen. Der Sachschaden beträgt 500 EUR. Am Dienstagmorgen wurde gegen 10:30 Uhr festgestellt, dass in der Gewerbeparkstraße in Scheda ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgeflext wurde. Die Geldaufnahmebehälter lagen leer in einem Gebüsch und die Zigarettenschächte waren geleert. Auch hier liegt allein der Sachschaden bei 500 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell