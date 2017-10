POL-NE: Wohnungseinbruch schlug fehl - Polizei berät am 12.10.2017 am Infomobil am Dr.-Franz-Schütz-Platz für mehr Sicherheit

Meerbusch-Büderich (ots) - Am Montagabend (09.10.), zwischen 19:15 Uhr und 21:00 Uhr, versuchten Unbekannte erfolglos in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Arnold-Straße einzudringen. Die gesplitterte Scheibe der Balkontür zeugt von ihrer Arbeitsweise. Vermutlich durch Nachbarn gestört, ließen die Täter von einem weiteren Vorhaben ab und verschwanden unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

In der Aktionswoche "Riegel vor" rund um das Thema Einbruchschutz tourt das Infomobil der Polizei durch den ganzen Rhein-Kreis Neuss. Am Donnerstag (12.10.) sind die Experten unter anderem in Meerbusch am "Dr.-Franz-Schütz-Platz" in Aktion. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr zeigen sie mit verschiedenen Exponaten (z.B. Fenstern) anschaulich, wie man sich besser vor Wohnungseinbrüchen schützen kann. Nutzen Sie das Beratungsangebot und schieben Sie Einbrechern (gemeinsam mit der Polizei) einen Riegel vor.

