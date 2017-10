POL-NE: Mörderisches aus dem Rhein-Kreis Neuss - Restkarten zur Lesung erhältlich - Catherine Shepherd liest im Schießkeller der Polizei (Plakat in der Anlage)

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit. Nehmen Sie an der Lesung an einem ungewöhnlichen Ort teil. Anmeldung 02131 300 14000 Bild-Infos Download

Rhein-Kreis Neuss/Dormagen/Neuss (ots) - Nach dem großen Erfolg der ersten Veranstaltung im März 2017 setzt die Polizei die Reihe der Lesungen in ihrem Schießkeller fort. In besonderer Atmosphäre liest die Bestseller-Autorin Catherine Shepherd Passagen ihres aktuellen Romans "Tränentod", ein Zons-Thriller. Am Donnerstag, dem 19. Oktober, um 18:30 Uhr, lädt die Polizei hierzu in ihren Schießkeller, auf dem Gelände des Polizeidienstgebäudes an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss, ein. Aktuell sind noch Restkarten erhältlich.

Eine Reihe von Morden im sonst so beschaulichen Zons bringt Kommissar Bergmann auf die Spur eines Serientäters. Doch die Ermittlungen zu den Todesumständen führen noch viel weiter und zwar ins spätmittelalterliche Zons. Alchemie und unerfüllte Liebe sind die Zutaten für eine spannende Geschichte. Wird Kommissar Bergmann es schaffen, das Rätsel um die Morde und das Verschwinden einer jungen Frau zu lösen, bevor für sie jede Hilfe zu spät kommt?

Die Thrillerautorin, Catherine Shepherd (Künstlername) lebt in Zons und ist 44 Jahre alt. Nach Abschluss des Abiturs begann sie zunächst ein wirtschaftswissenschaftliches Studium. Im Anschluss hieran arbeitete sie bei einer großen deutschen Bank. Ihren ersten Thriller veröffentlichte sie im April 2012. Als E-Book erreichte "Der Puzzlemörder von Zons" bereits nach kurzer Zeit die Nummer Eins der deutschen Amazon Kindle-Bestsellerliste. Es folgten weitere Romane wie zum Beispiel "Erntezeit", "Kalter Zwilling", "Auf den Flügeln der Angst", "Tiefschwarze Melodie", "Krähenmutter", "Seelenblind" und "Mooresschwärze". (www.catherine-shepherd.com)

Anmeldung und Informationen zur Lesung am 19. Oktober:

Montags bis freitags, zwischen 8 und 14 Uhr, unter der Telefonnummer 02131-300-14000 (Pressestelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss) oder E-Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Aufgrund der begrenzten Besucherzahl ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Veranstaltungsort ist leider nicht barrierefrei und kann nur über einen Treppenabgang erreicht werden.

Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit, (auf Wunsch signierte) Ausgaben des Romans käuflich zu erwerben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell