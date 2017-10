POL-NE: Expertenteam gibt Tipps und Hinweise nach Wohnungseinbrüchen in Grevenbroich

Logo der landesweiten Kampagne "Riegel vor" - Nutzen Sie die Angebote der Aktionswoche Bild-Infos Download

Grevenbroich (ots) - Am Montagvormittag (09.10.), in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:15 Uhr, drangen Unbekannte durch die Eingangstür in ein Einfamilienhaus an der Töpferstraße in der Innenstadt ein. Die Polizei konnte Spuren an der Tür sichern, deren Auswertung noch andauert. Im Haus durchsuchten die Täter das Mobiliar und machten dabei reichlich Beute. Dazu gehörte Bargeld, Schmuck, eine Filmkamera, ein Notebook und ein Silberbesteck.

Am gleichen Tag, zwischen 18:00 Uhr und 21:15 Uhr, waren Wohnungseinbrecher in der Südstadt aktiv. Zu diesem Zweck hatten sie sich ein Einfamilienhaus an der "Von-der-Porten-Straße" ausgesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Täter auf noch unbekannte Weise ein Fenster im Erdgeschoß geöffnet. Nachdem sie einige Schränke durchsucht hatten, gelang es ihnen, unerkannt zu entkommen. Art und Umfang ihrer Beute ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den geschilderten Vorfällen werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Einbrecher kommen nachts... - Irrtum!

Einbrecher kommen oft tagsüber, wenn üblicherweise niemand zu Hause ist. Zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus.

Tipps der Polizei zum Einbruchsschutz: Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen. Den Eindruck erwecken, jemand sei zuhause. Vorhänge oder Rollladen, durch die noch Licht nach außen dringt schrecken die meisten Gelegenheitstäter ab. Mechanische Sicherungen an Fenstern und Türen erhöhen den Arbeitsaufwand von Einbrecher und so auch deren Entdeckungsrisiko.

In der aktuell stattfindenden Aktionswoche "Riegel vor" beraten Expertenteams der Polizei rund um das Thema "Schutz vor Wohnungseinbrüchen". Die Termine finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/beratungstermine-des-kriminalkommissariats-praevention-opferschutz

Beratung am Abend: Bei Vorträgen über die Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes, können sich Wohnungsinhaber zudem in den kommenden Wochen jeweils mittwochs (18.10. und 25.10.), um 18 Uhr, in der Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss, Tipps holen, wie man Tätern sprichwörtlich einen "Riegel vorschiebt". Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 02131-300-0 ist erforderlich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell