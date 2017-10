POL-NE: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Lassen Sie sich von den Expertenteams der Kripo beraten

Aktionswoche Riegel vor - Nutzen Sie das Expertenwissen der Polizei und informieren sich! Bild-Infos Download

Neuss-Norf (ots) - Am Montag (09.10.), zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, drangen Unbekannte durch die zuvor eingeschlagene Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus an der Neißestraße in Norf ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubläden nach Wertsachen. Was den Einbrechern an Beute in die Hände fiel, ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Einbrecher kommen nachts... - Irrtum!

Einbrecher kommen oft tagsüber, wenn üblicherweise niemand zu Hause ist. Zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus.

In der aktuell stattfindenden Aktionswoche "Riegel vor" beraten Expertenteams der Polizei rund um das Thema "Schutz vor Wohnungseinbrüchen". Die Termine finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/beratungstermine-des-kriminalkommissariats-praevention-opferschutz

Beratung am Abend: Bei Vorträgen über die Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes, können sich Wohnungsinhaber zudem in den kommenden Wochen jeweils mittwochs (18.10. und 25.10.), um 18 Uhr, in der Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss, Tipps holen, wie man Tätern sprichwörtlich einen "Riegel vorschiebt". Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 02131-300-0 ist erforderlich.

