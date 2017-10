POL-NE: Kripo ermittelt nach Wohnungseinbrüchen - Aktionswoche "Riegel vor" gestartet

Mit dem Infomobil zeigen die Experten der Kriminalpolizei anschaulich die Schwachstellen an Türen und Fenstern. Bild-Infos Download

Neuss (ots) - Am Freitagabend (06.10.), gegen 21:00 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses "An der Eiche" in Grimlinghausen auf. Sie gelangten so in die Räumlichkeiten. Zeugen sahen anschließend zwei mutmaßlich Jugendliche weglaufen. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

In der Nacht von Freitag (06.10), 20:30 Uhr, auf Samstag (07.10.) um 16:30 Uhr, drangen Unbekannte durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Tacitusstraße in Gnadental ein. An das Fenster gelangten die Einbrecher über ein Flachdach. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

In der Aktionswoche "Riegel vor" rund um das Thema Einbruchschutz tourt das Infomobil der Polizei durch den ganzen Rhein-Kreis Neuss. Am Dienstag (10.10.) sind die Experten unter anderem in Neuss an der Brückstraße (Romaneum) im Einsatz. In der Zeit von 13:30 bis 15 Uhr zeigen sie mit verschiedenen Exponaten (z.B. Fenstern) anschaulich, wie man sich besser vor Wohnungseinbrüchen schützen kann. Nutzen Sie das Beratungsangebot und schieben Sie Einbrechern (gemeinsam mit der Polizei) einen Riegel vor.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell