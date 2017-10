POL-NE: Mutmaßlicher Dieb gestellt

Korschenbroich (ots) - Am Freitagnachmittag (06.10.) informierte eine Zeugin die Polizei über einen Diebstahl aus einem Altenheim an der Freiheitsstraße. Gegen 17:30 Uhr hatte ein zunächst unbekannter Mann das Heim in Richtung Innenstadt verlassen. Dabei war ihm ein Telefon und eine Musikanlage aus der Jacke gefallen. Im Rahmen der Fahndung nach dem mutmaßlichen Dieb konnte er, aufgrund der Personenbeschreibung, wenig später durch die Polizei auf dem Matthias-Hoeren-Platz angetroffen und überprüft werden. Der 35-Jährige hatte zudem offensichtlich Besteck entwendet, das er noch bei sich führte. Am gleichen Tag war er am Matthias-Hoeren-Platz wegen eines Ladendiebstahls in einem Supermarkt aufgefallen. Auf den 35-jährigen Mann aus Wuppertal warten nun zwei Strafverfahren wegen Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

