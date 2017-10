POL-NE: Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck

Logo der landesweiten Kampagne Bild-Infos Download

Grevenbroich (ots) - Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Hammerwerk" entwendeten Unbekannte am Sonntag (08.10.) Bargeld und Schmuck. Die Einbrecher waren in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 23:00 Uhr, vermutlich durch Aufstoßen eines Fensters in die Räumlichkeiten gelangt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02131 3000.

In der Aktionswoche "Riegel vor" zum Thema Einbruchschutz tourt das Infomobil der Polizei durch den ganzen Rhein-Kreis Neuss. Am Dienstag (10.10.) sind die Experten in Grevenbroich im Einsatz. Sie zeigen mit verschiedenen Exponaten (z.B. Fenstern) anschaulich, wie man sich besser vor Wohnungseinbrüchen schützen kann. Von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr sind die Kriminalbeamten in Grevenbroich, Am Markt, vor Ort. Schieben Sie Einbrechern (gemeinsam mit der Polizei) einen Riegel vor.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell