POL-NE: Zwei Tatverdächtige flüchten nach Einbruchversuch bei Juwelier

Grevenbroich (ots) - An der Kölner Straße unternahmen Unbekannte am späten Dienstagabend (08.08.), gegen 23:40 Uhr, einen offenbar untauglichen Versuch in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Sie warfen einen Gullideckel gegen die Schaufensterscheibe, die diesem Angriff jedoch standhielt. Anschließend flüchteten zwei Personen zu Fuß in Richtung Südwall, wussten Zeugen der Polizei zu berichten. Die Verdächtigen sollen Kapuzenpullis und dunkle Bekleidung getragen haben.

Neben dem erfolglosen Versuch, das Sicherheitsglas der Schaufensterscheibe zu zerstören, hatten die Täter offenbar auch den deutlichen Hinweis überlesen, dass es sich bei den ausgestellten Eheringen nur um Muster, also keinen echten Goldschmuck, handelt.

Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell