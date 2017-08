POL-NE: Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer - Bilanz zum Einsatz "Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer"

Brems Dich - rette Leben - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr Bild-Infos Download

Dormagen (ots) - Am Dienstag (08.08.) führten Polizeibeamte der Wache Dormagen Kontrollen zum Schutz sogenannter "schwacher Verkehrsteilnehmer" (Fahrradfahrer/Fußgänger) durch.

In den Morgenstunden überwachten die Ordnungshüter die Einhaltung der Geschwindigkeit auf der Zonser Straße. Bei Tempomessungen fielen sieben Fahrzeugführer durch überhöhte Geschwindigkeit auf, bei einem PKW war der TÜV-Termin überschritten. Auf der Kölner Straße stellten die Polizeibeamten sechs Rad- und einen Autofahrer fest, die durch die Fußgängerzone fuhren. Alle Betroffenen mussten ein Verwarngeld entrichten. In den Nachmittagsstunden führten die Ordnungshüter Geschwindigkeitskontrollen auf der Deichstraße und auf der Mathias-Giesen-Straße durch. Hier fielen insgesamt zwölf Fahrzeugführer durch Geschwindigkeitsüberschreitungen auf. Zwei von ihnen waren so schnell unterwegs, dass auf sie jetzt ein Bußgeldverfahren wartet. Auf der Kölner Straße (Fußgängerzone) wurden fünf fahrende Radler kontrolliert, die schließlich ein Verwarnungsgeld entrichten mussten.

Unfälle passieren nicht einfach - sie werden von Menschen verursacht. Alle Verkehrsteilnehmer sollten sich daher an die Regeln des Straßenverkehrs halten. So können Unfälle und ihre zum Teil gravierenden Folgen verhindert werden. Die Polizei wird ihre Kontrollen im gesamten Rhein-Kreis fortsetzen - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell