POL-NE: Gestohlenes Fahrrad ist wieder bei der Eigentümerin

Dormagen/Neuss (ots) - Bei einer Personenkontrolle am 28.07.2017 am S-Bahnhof Neuss-Norf stellte die Polizei bei einem Verdächtigen ein rotes Damenfahrrad sicher, das offensichtlich gestohlen war (wir berichteten am 01.08.2017 -12:42 Uhr- darüber). Aufgrund der Berichterstattung wurde das Fahrrad in den Medien von der rechtmäßigen Eigentümerin wiedererkannt. Die Frau aus Dormagen-Delrath hat ihr Fahrrad inzwischen zurückbekommen. Es war ihr in der Nacht vom 23.07. auf den 24.07.2017 aus einem Schuppen entwendet worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

