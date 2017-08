POL-NE: Wohnmobil gestohlen - Zeugen gesucht

Dormagen-Straberg (ots) - Im Laufe des Dienstag (8.8.), in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 9:00 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Grundstück am Fasanenweg in Straberg einen weißen Wohnwagen der Firma Fendt, Typ Tendenza 465, mit dem amtlichen Kennzeichen NE-MB9597. Auf der Deichsel des neuwertigen Mobils (Erstzulassung 2017) war ein Fahrradträger angebracht.

Sachdienliche Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Caravans nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell