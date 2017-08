POL-NE: Die Polizei ermittelt nach Kelleraufbruch

Neuss-Stadionviertel (ots) - Am Montag (07.08.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Marianum". Ein Anwohner traf gegen 13:05 Uhr auf eine unbekannte männliche Person (kein Bewohner), die sich in einem der Kellerverschläge an einem Fahrrad zu schaffen machte. Als der Verdächtige sich ertappt fühlte, gab er Fersengeld und flüchtete durch die Tiefgarage aus dem Gebäude. Beute hatte er nach ersten Erkenntnissen gemacht. Eine Fahndung nach dem Unbekannten durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige kann vom Zeugen folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 20 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, von schlanker Statur, dunkelblondes kurzes Haar, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Hose und einer grauen Mütze. Der Unbekannte hatte einen schwarzen Rucksack und eine schwarzrote Kameratasche dabei. Hinweise auf den Verdächtigen werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 3000 gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell