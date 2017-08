POL-NE: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Neuss-Holzheim (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad am Montagnachmittag (07.08.) verletzten sich insgesamt drei Personen. Nach Ermittlungen der Polizei, beabsichtigte ein 77-jähriger Radfahrer aus Mönchengladbacher, gegen 15:40 Uhr, aus einem Feldweg nach rechts auf die Landstraße (L) 154 abzubiegen. Dabei stieß er mit einem 51-jährigen Kaarster zusammen, der mit seinem Motorrad auf der L 154, aus Richtung Grefrather Straße kommend, in Fahrtrichtung Niederrheinstraße unterwegs war. Die beiden Fahrzeugführer kamen zu Fall und verletzten sich ebenso wie die Sozia auf der Honda des Kaarsters. Rettungskräfte brachten alle drei Beteiligten in Krankenhäuser.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell