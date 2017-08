POL-NE: Waffenbehörde bleibt am Dienstag geschlossen

Rhein-Kreis Neuss (ots) - Am Dienstag (8.8.) bleibt die Waffenbehörde des Rhein-Kreises Neuss (im Polizeidienstgebäude in Neuss, Jülicher Landstraße 178) wegen interner Termine für Publikum geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Mittwoch (9.8.) wie gewohnt erreichbar. Die Öffnungszeiten und weitere Informationen zum Thema "Waffenrecht" findet man im Internet unter folgendem Link:

https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/waffenrecht-1

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell