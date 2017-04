POL-NE: Tageswohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Neuss-Gnadental (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch (08.02.), in der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 15:05 Uhr, die Eingangstür einer Doppelhaushälfte am Abteiweg im Ortsteil Gnadental auf. Hebelspuren an der Tür zeugen von der Arbeit der Täter. Spuren konnten gesichert werden. Nachdem sie in das Haus eingedrungen waren, durchsuchten sie die Räume nach verwertbarer Beute. Diese bestand aus Bargeld, einem Notebook und zwei Fernsehgeräten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das zentrale Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Als "Experten" für das eigene Wohnumfeld sollen die Bürgerinnen und Bürger die Augen und Ohren offen halten und die Polizei über verdächtige Wahrnehmungen in Kenntnis setzen. Auf diese Weise erhöht sich das Entdeckungsrisiko der Täter und die Polizei erhält unter Umständen wertvolle Ermittlungshinweise. Wählen Sie daher bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen den Notruf der Polizei (110) und schildern Sie Ihre Beobachtungen möglichst genau.

