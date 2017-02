POL-NE: Radfahrerin erlitt Verletzungen

Neuss (ots) - Am Freitag (3.2.), um 11.50 Uhr, ereignete sich auf der Promenadenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die 74-jährige Zweiradfahrerin wollte aus der dortigen Parkanlage auf die Promenadenstraße fahren. Aufgrund der regennassen Fahrbahn konnte sie jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Bus der Verkehrsbetriebe. Der 34-jährige Busfahrer, der in Richtung Zollstraße unterwegs war, bremste zwar noch, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern. Die Frau zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell