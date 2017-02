POL-NE: Betrunkener Ladendieb randaliert in der Innenstadt

Grevenbroich (ots) - Am Freitag (3.2.), gegen 10:20 Uhr, rückte die Polizei zu einem Einsatz an der Kölner Straße aus. Geschäftsinhaber hatten ein Pärchen beim Ladendiebstahl erwischt. Die Beamten trafen die beschriebenen Tatverdächtigen in der Fußgängerzone an. Bei dem Paar aus Mönchengladbach handelte es sich um eine 45-jährige Frau und ihren 32-jährigen Begleiter. Der stark alkoholisierte Mann reagierte äußerst aggressiv auf die Polizisten. Er schrie lauthals und begann, sich die Hose herunterzuziehen. Anordnungen der Beamten kam er nicht nach und verhielt sich weiterhin sehr aufgebracht. Der 32-Jährige war nicht zu beruhigen, so dass die Polizisten sich entschlossen, ihn mit zur Wache zu nehmen. Ihm konnten nur unter Anwendung von Zwang Handschellen angelegt werden. Auch auf dem Weg zum Einsatzfahrzeug beschimpfte der Mann die Ordnungshüter und wehrte sich mit Tritten gegen die Maßnahme. Ein Streifenwagen brachte den Randalierer zur Polizeiwache. Bei den Sachen des polizeibekannten Tatverdächtigen fanden die Beamten Diebesgut. Das Paar erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls in mehreren Fällen. Der 32-jährige muss sich zudem wegen Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell