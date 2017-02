POL-NE: Einbrecher beschädigen Zaun und Terrassentür - Polizei sucht Zeugen

Beratung zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Dormagen (ots) - An der Zonser Straße verschafften sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag (2.2.), zwischen 19:30 und 20:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sie schlugen die Terrassentür ein, nachdem sie einen Zaun beschädigt und sich so Zugang zum Garten verschafft hatten.

Möglicherweise wurden die Täter gestört, denn im Haus fanden sich keine Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Suche nach Wertgegenständen.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Autos oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Kripo in Verbindung zu setzten.

Informationen zum Thema Einbruchschutz und zur Kampagne "Riegel vor!" finden Interessierte auf der Internetseite der Polizei unter: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss

