POL-NE: Auto landet im Feld

Korschenbroich (ots) - Verletzungen erlitten zwei PKW-Insassen am Donnerstagnachmittag (02.02.) bei einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mönchengladbacher war mit seinem 57-jährigen Beifahrer in seinem Mercedes auf der Landstraße 381 unterwegs. In Höhe Kleinenbroicher Straße kam er, gegen 13:40 Uhr, mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im angrenzenden Feld liegen. Rettungskräfte brachten beide Insassen in ein Krankenhaus. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsmittel ab.

