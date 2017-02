POL-NE: Nach Firmeneinbruch - Tatverdächtiger mit Haftbefehl festgenommen

Neuss (ots) - Ein Zeuge verständigte in der Nacht zu Donnerstag (2.2.), um kurz nach 4 Uhr, die Polizei und schilderte, dass eine Person sich unberechtigt auf einem Firmengelände an der Düsseldorfer Straße aufhalte. Bei der Absuche des Geländes fanden die Beamten ein eingeschlagenes Fenster an einer Lagerhalle vor. Im Rahmen der Suche, nach der verdächtigen Person, stellten die Ordnungshüter kurz darauf einen 17-Jährigen, der sich zwischen Büschen und einer Mauer zu verstecken versuchte. Bei der Überprüfung des jungen Mannes stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest. Ihn erwartet neben dem Strafvollzug nun auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchs an der Düsseldorfer Straße.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell