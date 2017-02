POL-NE: Diebe hatten es auf BMW-Navis abgesehen

Neuss-Innenstadt (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagabend (31.01.), 21:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8:10 Uhr, brachen Unbekannte in der Neusser Innenstadt zwei BMW auf. Ein Auto parkte an der Salzstraße, das andere an der Hafenstraße. Aus beiden PKW entwendeten die Täter, neben sonstigem Interieur, das jeweils fest eingebaute Navigationssystem. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell