POL-NE: Einbrecher an der Beethovenstraße aktiv

Kampagne der Polizei Bild-Infos Download

Grevenbroich (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Beethovenstraße. Zwischen Dienstag (31.1.), 19 Uhr und Mittwoch (1.2.), 10:15 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend mehrere Etagen nach Beute. Was die Diebe mitgehen ließen, steht derzeit noch nicht fest.

Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im fraglichen Zeitraum an der Beethovenstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Wie man Tätern sprichwörtlich einen "Riegel vorschiebt", erklären die Experten der Polizei bei kostenlosen Infoveranstaltungen zum Einbruchschutz. Der nächste Termin ist am Mittwoch (8.2.), um 18 Uhr, im Beratungsraum der Polizei, an der Jülicher Landstraße 178, in 41464 Neuss. Um telefonische Anmeldung der Teilnahme, wird gebeten (Telefon: 02131-300-25514).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell