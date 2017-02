POL-NE: Kripo ermittelt nach Einbruchsdelikten

Beratung zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Neuss (ots) - Am Mittwoch (01.02.) wurde die Polizei zu drei Tatorten nach Wohnungseinbrüchen gerufen.

Zwischen 13:30 und 20 Uhr, hatten Unbekannte am Grillparzerweg die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt. Ob die Täter die Räumlichkeiten betraten, ist noch unklar. Schränke und Schubladen blieben scheinbar unangetastet.

Im etwa gleichen Zeitraum verschafften sich Einbrecher Zutritt zur Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "An der Eiche". Sie brachen die Terrassentür auf und stahlen Bargeld, bevor sie unerkannt entkamen.

An der Euskirchener Straße scheiterte der Versuch von Einbrechern, die Wohnungstür im sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Die Spuren der Gewalteinwirkung zeugten vom Vorhaben der unbekannten Täter, die die Abwesenheit der Mieter, zwischen 16:30 und 19 Uhr, für eine günstige Gelegenheit gehalten hatten.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den genannten Einbrüchen Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 02131-3000 mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 14 Kontakt aufzunehmen.

Wie man Tätern sprichwörtlich einen "Riegel vorschiebt", erklären die Experten der Polizei bei kostenlosen Infoveranstaltungen zum Einbruchschutz. Der nächste Termin ist am Mittwoch (8.2.), um 18 Uhr, im Beratungsraum der Polizei, an der Jülicher Landstraße 178, in 41464 Neuss. Um telefonische Anmeldung der Teilnahme, wird gebeten (Telefon: 02131-300-25514).

