POL-NE: Jugendliche beschädigen geparktes Auto

Dormagen-Delrath (ots) - Am Dienstagabend (31.01.), gegen 23:30 Uhr, machten Zeugen den Halter eines VW-Passats darauf aufmerksam, dass Jugendliche an der Johannesstraße seinen Wagen beschädigen würden. Die Unbekannten würden gegen das Auto treten und schlagen. Der 39-jährige Fahrzeugbesitzer eilte zu seinem VW und konnte die Verdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Die zwei 16-Jährigen aus Rommerskirchen und Dormagen hatten auch versucht, das Auto mittels einer angezündeten Zeitung zu beschädigen. Die Polizei nahm die beiden, die auch im Verdacht stehen, über das Fahrzeugdach des VW gelaufen zu sein, mit zur Wache. Die alkoholisierten Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Beide müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell