POL-NE: Diebe hatten es auf BMW-Navis abgesehen

Neuss-Rosellen (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag (29.01.), 0 Uhr, und Dienstag (31.01.), 11 Uhr, öffneten Unbekannte an der Straße "Am Rindergraben" einen PKW BMW und entwendeten daraus das Lenkrad sowie das fest eingebaute Navigationssystem. Eine vergleichbare Tat ereignete sich, in der Zeit zwischen Montag (30.01.), 0 Uhr, und Dienstag (3,1.01.), 8:15 Uhr, an der Waldstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell