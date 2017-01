POL-NE: Wohnungseinbrüche beschäftigen die Polizei

Neuss-Nordstadt (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche verzeichnete die Polizei am Montag (30.01.).

In der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 21:35 Uhr, gelangten Unbekannte an die Rückseite eines Mehrfamilienhauses an der Hildegundisstraße. Dort hebelten die Täter eine Balkontür auf und gelangten dadurch in die Räumlichkeiten.

In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 21:40 Uhr, hebelten Einbrecher ein rückwärtiges Fenster eines Reihenhauses an der Viersener Straße auf und verschafften sich so Zutritt.

Über erlangte Beute können in beiden Fällen noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter 02131 300-0.

Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen gibt es fast immer. Es gilt aufmerksam zu sein, gegenüber Fremden und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen, wenn Fahrzeuge oder unbekannte Personen scheinbar ziellos durch das Wohngebiet "streifen". In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Wenn Ihnen oder Ihren Nachbarn etwas verdächtig vorkommt, verständigen Sie die Polizei. In dringenden Fällen wählen Sie die 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell