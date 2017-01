POL-NE: Einbrecher entwenden Beamer aus Schule

Jüchen (ots) - Am letzten Wochenende, in der Zeit zwischen Samstag (28.01.), 18:30 Uhr, und Montag (30.01.), 06:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Schule an der Straße "In den Weiden", indem sie eine Tür aufhebelten. Die Einbrecher nahmen einen Beamer mit und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt die Kripo in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell