POL-NE: Einbruch in Bäckerei

Dormagen-Hackenbroich (ots) - Bargeld entwendeten Unbekannte aus einer Bäckerei an der Salm-Reifferscheidt-Allee. In der Zeit zwischen Sonntag (29.01.), 13 Uhr, und Montag (30.01.), 4 Uhr, hebelten die Einbrecher die Eingangstür des Ladenlokals auf, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Dormagen, Telefon 02131 300-0, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell