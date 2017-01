POL-NE: Einbrecher von Zeugen überrascht

Kampagne zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Kaarst (ots) - Am Samstagabend (28.01.), kurz nach 20 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über verdächtige Personen an der Straße "Alt Vorst". Zwei männliche Unbekannte waren über den Zaun eines Nachbargrundstücks geklettert und anschließend in Richtung Antoniusstraße geflüchtet. Das Duo war etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer der beiden trug eine schwarze Jacke mit grauem Reißverschluss.

Die Fahndung der Polizei nach den beiden Verdächtigen verlief ohne Erfolg. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich bei den Flüchtigen vermutlich um Wohnungseinbrecher handelte. Die Terrassentür eines Reihenhauses war aufgebrochen und Schmuck aus der Wohnung entwendet worden. An der Tür eines Nachbarn scheiterten die Täter offenbar.

Weitere Hinweise auf die beschriebenen Personen erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft. Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. Verdächtige Wahrnehmungen sollten unverzüglich der Polizei gemeldet werden. In aktuellen Fällen über die 110.

