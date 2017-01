POL-NE: Tasche entrissen - Polizei ermittelt gegen flüchtiges Duo

Neuss-Grimlinghausen (ots) - Am Freitag (27.1.), um kurz nach 21 Uhr, entrissen zwei bislang unbekannte Männer einer 46-jährigen Neusserin an der Volmerswerther Straße eine Bauchtasche der Marke "Eastpak", die die Frau zuvor in der Hand hielt. Die Tat geschah in einer Stichstraße, die zu einem Mehrfamilienhaus führt. Durch die Wucht stürzte das Opfer, erlitt aber glücklicherweise keine schwereren Verletzungen. Von dem flüchtigen Duo ist nur bekannt, dass es sich um zwei dunkel gekleidete Männer handelte.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die der Kripo bei der Suche nach den Verdächtigen weiterhelfen können, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell